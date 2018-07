Deel dit artikel:











Kjeld Nuis en boerin Agnes openen 150ste Oostermoerfeest Met een klap op de knop opent Kjeld Nuis het Oostermoerfeest (foto: Van Oost Media)

GASSELTERNIJVEEN - Tweevoudig Olympisch kampioen Kjeld Nuis en boerin Agnes, bekend van Boer zoekt Vrouw, hebben vanavond het 150-jarig jubileum van het Oostermoerfeest geopend. Met een druk op een grote rode knop barstte het feest los.

Nuis, die sinds een paar jaar in Emmen woont, bekende tijdens de opening het Oostermoerfeest eigenlijk niet te kennen. “Maar ik ben dit weekend hier even op de racefiets wezen kijken en ik zag dat iedereen al druk met de voorbereidingen bezig was.” Nuis was duidelijk onder de indruk van alle mensen die op het feest waren afgekomen. “Dit is geweldig. Dit zouden ze overal moeten doen”, aldus een glunderende Nuis .



Midnightwalk en trekker-optocht

Oostermoer is ooit begonnen als een landbouwtentoonstelling, maar is tegenwoordig een groot volksfeest voor de gehele Oostermoerregio. Het feest wordt elk jaar door een ander dorp georganiseerd. Er worden tal van activiteiten georganiseerd die soms nog een agrarisch karakter hebben maar soms ook helemaal niet.



Vaste prik zijn een sportieve vijfkamp, versierde straten, feestavond en een optocht. Dit jaar wordt er ook een ‘midnightwalk’, pubquiz en een oldtimer trekker-optocht georganiseerd. Het feest duurt nog tot en met zondag 22 juli.