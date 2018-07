Twee aanbieders van glasvezel vechten om klanten

WAPSE - Het gaat dan toch gebeuren: in de gemeente Westerveld komen twee aanbieders van glasvezel. Rendo kondigde via dochterbedrijf Re-Net en Glasvezel Buitenaf al aan dat ze willen starten. Gisteren kwam daar als een duveltje uit een doosje Westerveld op Glas ook bij.

In eerste instantie was het ook de bedoeling dat Westerveld op Glas, een burgerinitiatief, verantwoordelijk zou worden voor de aanleg van glasvezel in de gemeente. Maar het vinden van een financier voor het netwerk kostte veel tijd.Wel werd eerder dit jaar symbolisch een kabel gelegd in Wapserveen. Maar meer dan een symbool en het vestigen van de aandacht op Westerveld op Glas was het niet. Er zou een financier zijn, maar een handtekening onder een contract werd niet gezet.Op de dag dat Re-Net en Glasvezel Buitenaf in Wapse een informatieavond houden, komt Westerveld op Glas ineens met het bericht op hun site dat het gelukt is om een financier te vinden. De investeerders zijn Delta Rijssen Glasvezel Investeringen en KPN. KPN gaat het netwerk beheren. Verschillende providers krijgen de mogelijkheid om via het netwerk hun diensten aan te bieden.Ondertussen kondigen Re-Net en Glasvezel Buitenaf ook aan dat ze i n september willen beginnen met een campagne. Vertegenwoordigers van belangenorganisaties waren vanavond uitgenodigd voor een informatieavond van Re-Net en Glasvezel Buitenaf in Wapse.Daarmee zou het zomaar kunnen zijn dat twee initiatieven gaan werken aan een glasvezelnet. En dus ook in elkaars vijver vissen. Want beide moeten tenminste vijftig procent van de bewoners van het buitengebied als klant hebben voordat ze beginnen met graven.In totaal gaat het om zo’n 4.000 aansluitingen. Een investering van zo’n twintig miljoen euro. Wie waar gaat beginnen en hoe het wordt aangepakt is niet duidelijk.Westerveld op Glas wil nu ook zo snel mogelijk een bewonersavond organiseren. Ambassadeurs worden ingezet om abonneehouders binnen te halen. Die komen morgenavond bij elkaar.Tijdens de informatieavond van Re-Net en Glasvezel Buitenaf is door aanwezige politieke partijen aangedrongen op samenwerking en in ieder geval een overleg. Of dat er komt is niet duidelijk. Aanwezigen vragen zich wel af of ze straks te maken krijgen met twee partijen die elkaar in de weg zitten, waardoor er geen snel glasvezelnet komt. Wordt vervolgd.