Echtpaar uit Eelderwolde kanoot 1.200 kilometer naar Noorwegen: 'Avontuur van ons leven'

EELDERWOLDE - Voor Christa Hoeksema en haar man Rick uit Eelderwolde is een dertig jaar oude droom uitgekomen. Ze kanoden naar Noorwegen, een tocht van zo'n 1.200 kilometer.

Het echtpaar vertrok op 10 mei en vandaag hopen ze hun eindbestemming te bereiken. "Het was het avontuur van ons leven", zegt Christa met het einde in zicht.De droom om naar Noorwegen te kanoën ontstond toen beiden nog studeerden. "We zaten op de veerboot naar Zweden en keken uit over het water. We zeiden tegen elkaar dat het prachtig zou zijn om hier te varen. Op eigen kracht, zonder vervuiling. Jaren later, toen onze kinderen het huis uit waren dachten we: nu kunnen we het doen."Dat is makkelijker gezegd dan gedaan, want een kanotocht van honderden kilometers vergt heel wat voorbereiding. "We hebben ons anderhalf jaar voorbereid", zegt Christa. "We zijn begonnen met een weekendje kanoën, om te zien of we nog net zo leuk met elkaar op vakantie konden gaan als eerder. Dat ging goed. We zijn daarna twee keer per week gaan trainen in de sportschool, hebben een schema voor een halve marathon gevolgd om fit te worden, onze boot in optimale vorm gebracht en een actuele zeekaart gehaald", somt ze op.En zo vertrokken Christa en Rick weken geleden in hun vijftig jaar oude klepperkano. De tocht verliep voorspoedig, al zorgde de oostenwind soms voor vertraging. Afhankelijk van de omstandigheden kanoden ze twintig tot vijftig kilometer per dag. Overnachten deden ze op strandjes of op campings in de buurt van het water. Onderweg beleefden ze veel hoogtepunten. "We hebben bruinvissen gezien, een machtig gezicht. En zeehonden die achter onze boot aan zwommen. We hebben de Deense westkust getrotseerd."Christa noemt de kanotocht het avontuur van haar leven. "Het was geweldig. De elementen, de natuur. We zijn er samen doorheen gekomen, hebben problemen opgelost en mooie dingen mogen ervaren."