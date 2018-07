Scania kan niet aan de vraag voldoen: 'Te ambitieus van start gegaan'

MEPPEL - Vrachtwagenproducent Scania maakt te weinig vrachtwagens om aan de vraag te voldoen.

Volgens RTV Oost stevent Scania, met vestigingen in Meppel en Zwolle, af op een topjaar waarin de magische grens van 100.000 vrachtwagens doorbroken wordt. Maar door aanloopproblemen bij de introductie van de nieuwe productielijn, problemen met de levering van onderdelen en stakingen in de sector groot metaal rolden er de afgelopen weken honderden vrachtwagens te weinig van de band.Het personeel klaagt onder meer over de vele overuren die het moet maken. "Het klopt dat we op dit moment veel van onze mensen vragen", zegt manager personeelszaken Betsy Grube tegen RTV Oost. "We hebben er ook begrip voor dat mensen klagen. Maar het is een combinatie van factoren."Volgens Grube is Scania dit jaar te ambitieus van start gegaan. De doelstellingen zijn inmiddels aangepast en er is extra personeel aangetrokken om de achterstanden weg te werken.