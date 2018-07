Live: de Vierdaagse komt aan op de Via Gladiola [afgelopen]

Bekijk live de aankomst van de Vierdaagse op de Via Gladiola in Nijmegen (foto: ANP/Piroschka van de Wouw)

NIJMEGEN - Honderden Drenten die meedoen aan de Nijmeegse Vierdaagse hopen vandaag hun Vierdaagsekruisje binnen te halen.

De 102e Vierdaagse ging afgelopen dinsdag van start met 44.480 wandelaars. Vanochtend gingen 41.304 wandelaars van start in de hoop de finish te halen. De laatste wandeldag voert naar Cuijk in Brabant. Via een speciaal aangelegde pontonbrug over de Maas keert het wandellegioen terug naar Nijmegen om de allerlaatste 5 kilometer te lopen over de Sint Annastraat, die voor de gelegenheid Via Gladiola heet.