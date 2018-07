Drenten in de Vierdaagse: Nina (11) heeft last van haar kleermakersspier

MEPPEL - Dag drie van de Nijmeegse Vierdaagse is aangebroken. De 11-jarige Nina van Leuveren uit Meppel doet ook mee en was vanmorgen alweer vroeg op.

"Om vijf uur ben ik opgestaan en om half zeven ben ik gestart", vertelt ze. "Het gaat prima tot nu toe. Ik heb alleen gisteren best een zware dag gehad. Ik kreeg last van mijn kleermakersspier en die is even losgemaakt. Die spier zit vlak bij je bovenbenen." Nina is een van de jongste deelnemers. Ze loopt elke dag dertig kilometer.Nina loopt de Vierdaagse samen met haar vader Albert. "Ik ben heel ontspannen", vertelt hij. "Ik heb hem nu al drie keer uitgelopen. Normaal moet ik vijftig kilometer per dag. Nu loop ik met Nina en dan moet ik dertig per dag.""Het is zo gezellig met elkaar. De kinderen zoeken elkaar op en maken er echt een feestje van. Het is heel mooi", besluit Van Leuveren. Vandaag staan de steile heuvels van de Zevenheuvelenweg in Groesbeek op het programma. Ruim 42.000 mensen verschenen vanmorgen aan de start.