Medewerker huishoudelijke dienst M/V

Voor een werkgever in Emmen zijn wij op zoek naar circa 5 medewerkers voor de huishoudelijke dienst (schoonmaken van de publieksruimtes).

Werk je graag in een gastvrij en gedreven team? Ben je 3 tot 4 dagen (ook weekenden en avonden) per week beschikbaar? Dan ben jij de persoon die we zoeken!De medewerker huishouding die we zoeken, is flexibel en servicegericht. Je werkt graag zelfstandig, maar ook in een team. Samen verdeel je iedere dag de werkzaamheden. Je bent sociaal en representatief.- Je bent flexibel, want je bent 3 à 4 dagen (gemiddeld) in de week beschikbaar Daarnaast vind je het niet erg om in te vallen voor een collega, mocht dat nodig zijn.- Je hebt aantoonbare ervaring als medewerker huishouding, schoonmaakster, hulp in de huishouding, interieurverzorgster of een vergelijkbare functie.- Je hebt een flexibele werkhouding qua diensten en werkzaamheden.Stuur een e-mail met motivatie en cv naar WerkgeversServicepunt-Drenthe@uwv.nl