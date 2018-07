CH De Wolden van start: 'We geven de paarden veel water en doen het rustig aan'

VEENINGEN - In Veeningen begint vandaag het Concours Hippique De Wolden. "We zijn er klaar voor. We krijgen vier prachtige dagen met sport en we hebben er ook mooi weer bij, zo te zien", zegt voorzitter Christiaan Hendriksen. "De deelnemers komen uit de hele wereld. In totaal zijn er 34 verschillende nationaliteiten."

De organisatie heeft zich voorbereid op de hitte, net als de deelnemers. "We geven de paarden veel water en doen het rustig aan", zegt een amazone. "Het is goed te doen in de tenten. En op de trailer hebben we ventilatoren voor de paarden. Die zijn er speciaal op gebouwd."CH De Wolden wordt gehouden van vandaag tot en met zondag en volgende week donderdag tot en met zondag. Het is de veertiende editie van het outdoor concours. Onder de deelnemers zijn ruiters als Jeroen Dubbeldam, Jur Vrieling en Albert Zoer."Je hebt een bepaald aantal concoursen in de wereld. De kwaliteit wordt meestal bepaald door het prijzengeld. Als je daar naar kijkt, staan we echt niet in de top 100. Maar 200.000 euro aan prijzengeld in twee weken, dat vinden we ook niet niks", zegt Hendriksen. "Dit is een concours waar ruiters heel graag komen, omdat de faciliteiten heel goed zijn. De sfeer ontstaat door een combinatie van heel goede ruiters en ruiters die een of twee keer per jaar internationaal rijden."Wie er gaat winnen, is nog spannend, volgens de voorzitter. "Als er in de Grote Prijs vijftig starten, kunnen er zeg maar 49 winnen. De vorm van de dag speelt heel erg mee."De organisatie is deze dagen grotendeels afhankelijk van vrijwilligers. "We werken met 140 vrijwilligers. Die zijn hard nodig. Zeker nu het zo warm is, moet je zorgen dat iedereen op tijd zijn rust even kan nemen. We hebben zelfs een wachtlijst voor de vrijwilligers. Daar zijn we blij mee. Volgend jaar hebben we extra vrijwilligers nodig, omdat we dan de Europese Kampioenschappen organiseren."