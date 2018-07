Stelling: Ik ga uitgerust op vakantie

ASSEN - Slaap jij de avond voordat je met de auto op vakantie gaat slecht? Dan loop je net zoveel risico op een ongeluk als mensen die dronken achter het stuur stappen.

De vakantieperiode in het Noorden begint morgen en Veilig Verkeer Nederland (VVN) drukt ons op het hart om uitgerust in de auto richting onze vakantieadressen te stappen. "Mensen zijn vaak zo gespannen dat ze de avond voor vertrek nauwelijks slapen en dat kan desastreuze gevolgen hebben", aldus VVN.Eén slapeloze nacht staat gelijk aan één promille alcohol in je bloed, twee keer de wettelijk toegestane hoeveelheid. De kans op een ongeluk is daardoor drie tot acht keer groter. VVN raadt mensen aan uitgerust op vakantie te gaan en tijdens de rit af en toe te stoppen voor slaappauzes.Hoe zit dat eigenlijk met jou? Rust jij goed uit voordat je op vakantie gaat of ben je daar niet zo mee bezig en wil je gewoon gaan?