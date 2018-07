Deel dit artikel:











Werkloosheid in Drenthe daalt, aantal vacatures neemt toe Dalende werkloosheid zorgt voor meer vacatures (foto: ANP/Robin van Lonkhuijsen)

ASSEN - Het aantal mensen met een WW-uitkering in Drenthe is opnieuw fors afgenomen. Het UWV verstrekte in juni 822 uitkeringen minder dan de maand ervoor.

Daarmee is er sprake van een daling van 8,4 procent. Vergeleken met juni 2017 is er zelfs sprake van een daling van 27,5 procent. Drenthe telde eind juni 9.000 werklozen. Dat is 3,6 procent van de beroepsbevolking, iets hoger dan het landelijk gemiddelde.



Uitzendbureaus, bouw en handel

De werkloosheid in Drenthe daalde het hardst bij uitzendbureaus, in de bouw en de handel. Ook in seizoensgevoelige sectoren als landbouw en horeca nam het aantal WW-uitkeringen flink af.



Meer vacatures

Door de aantrekkende economie staan er in Drenthe 4.500 vacatures open, 40 procent meer dan een jaar gelden. In steeds meer sectoren kampen werkgevers met personeelstekorten. Werkgevers in Drenthe zoeken vooral vakmensen: van vrachtwagenchauffeurs, hoveniers en inkopers tot verzorgenden, verpleegkundigen en horecamedewerkers.