Video: Vrachtwagen rijdt met kapotte remmen kruispunt op

BALKBRUG - Een bijzondere actie van een vrachtwagenchauffeur van een transportbedrijf in Dedemsvaart. Op een filmpje dat op internet verscheen, is te zien hoe hij via de berm, zomaar een kruispunt met stoplichten op rijdt bij Balkbrug.

"Bij het kruispunt kwam de bestuurder erachter dat zijn remmen het niet deden en heeft hij koelbloedig gehandeld door de wagen erlangs te sturen", vertelt Erwin Jakobs van Oegema Transport aan RTV Oost . "Het is een ervaren chauffeur, met een minder ervaren chauffeur was het misschien wel heel anders afgelopen."De chauffeur reed al wat voorzichtiger, omdat hij bij Balkbrug een melding kreeg van een versnellingsbakstoring. Toen is besloten door te rijden naar de werkplaats in Dedemsvaart. Uiteindelijk bleek het met de versnellingsbak wel mee te vallen, maar was het dus slechter gesteld met de remmen van de truck."We zijn er erg ziek van dat we niet doorhadden dat de versnellingsbakstoring werd veroorzaakt door een remstoring, de chauffeur ook. We hebben hem gezegd dat hij maar niet op social media moet kijken, de meningen zijn zeer ongezouten", aldus Jakobs.