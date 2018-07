Omstreden directeur vertrekt bij De Toegang Emmen

EMMEN - Karin Stiksma vertrekt als directeur/bestuurder van De Toegang in Emmen. Volgens de Raad van Toezicht van de stichting is haar vertrek de enige oplossing.

De Toegang is het loket voor inwoners van Emmen die uiteenlopende zorgvragen hebben. Stiksma begon april vorig jaar bij de stichting, maar raakte vorige maand in opspraak. Vanuit de gemeenteraad was er kritiek op het functioneren van de stichting. Zo waren de helft van alle zorgaanvragen niet goed ingevuld door de stichting.Personeelsleden zegden het vertrouwen in Stiksma op. Ze zou een 'inconsequente en warrige' bestuursstijl hebben en 'sterk repressief' zijn naar medewerkers die zij als 'niet loyaal' beschouwt.Stiksma werd vervolgens op non-actief gesteld en de Raad van Toezicht startte een onderzoek naar haar functioneren. "Op basis van de uitkomsten van het onderzoek is vastgesteld dat er binnen de organisatie onvoldoende draagvlak is voor voortzetting van de werkzaamheden door mevrouw Stiksma", laat de Raad van Toezicht in een verklaring weten.Wie Stiksma zal opvolgen, is nog niet bekend.