Celstraf geëist voor verwoestende klap in Peize

ASSEN/PEIZE - "Hij is veranderd van een gezonde man in een gehandicapte en afhankelijke man." Dat zei de officier van justitie vanochtend in de rechtbank in Assen over een 66-jarige Peizenaar. In januari 2017 veranderde één klap van een plaatsgenoot zijn leven.

Tegen die 54-jarige man uit Peize eiste de officier anderhalf jaar cel, waarvan een half jaar voorwaardelijk voor zware mishandeling. Dat gebeurde na een zaalvoetbaltoernooi in de sporthal in het dorp in de nacht van 15 januari vorig jaar.De man heeft bekend dat hij de 66-jarige plaatsgenoot met motorhandschoenen aan heeft geslagen. Alleen vertelde hij in de rechtszaal dat hij zich van het moment zelf niks meer kan herinneren.Het slachtoffer was al 35 jaar beheerder van de sporthal en de bedenker van het voetbaltoernooi, dat volgens iedereen rustig en gezellig was verlopen. Aan het eind van feest dat na het toernooi werd gehouden in de kantine stonden het slachtoffer en de 54-jarige man samen met drie kennissen buiten te praten en te roken. Iedereen had drank op en er werd volgens getuigen geouwehoerd over de motorhandschoenen van de verdachte. "Daar staat nog een loopfietsje, is dat soms jouw motor?" zou het latere slachtoffer hebben gegrapt.Daarna liep de 54-jarige man naar zijn fiets. Toen hij bezig was met het aantrekken van de motorhandschoenen, die hij droeg omdat erg koud was, zei hij volgens een getuige dat hij het slachtoffer nog wel even 'op de bek zou slaan' voor hij naar huis ging. Iedereen dacht dat het een geintje was, maar totaal onverwacht haalde de man toch uit.Volgens de omstanders viel het slachtoffer in één streep achterover en reageerde hij niet meer. De verdachte fietste naar huis, terwijl de 66-jarige man met schedelbreuken en een hersenbloeding naar het ziekenhuis werd gebracht. In het UMCG belandde hij op de intensive care en werd voor zijn leven gevreesd.Toen de man bijkwam, kon hij niet meer praten en lopen. Na lange tijd revalideren kan hij dat wel weer, maar hij wordt nooit meer de oude. "Niet alleen zijn leven, maar ook dat van zijn familie is in één klap verwoest", zei de officier. Tijdens de emotionele rechtszaak, waarbij de publieke tribune vol zat, kreeg zelfs zijn advocaat het te kwaad toen ze zijn slachtofferverklaring voorlas, omdat de man het zelf niet kon opbrengen.De 54-jarige verdachte gaf zich de ochtend na de mishandeling zelf aan bij de politie. Hij zei in de rechtszaal dat hij het verschrikkelijk vindt wat er is gebeurd. Uit schaamte heeft hij moeite zich in het dorp te vertonen. Hij heeft het afgelopen jaar ook drie anonieme dreigbrieven ontvangen. De man is inmiddels door de civiele rechter veroordeeld tot het betalen van 60.000 euro schadevergoeding aan het slachtoffer.Zijn advocaat pleitte voor een werkstraf. De Peizenaar heeft een bouwbedrijf in het dorp en een gevangenisstraf zou hem volgens zijn advocaat in grote problemen brengen. De rechter doet over twee weken uitspraak.