Tbs dreigt voor vrouw die GGZ-medewerkster neerstak

ASSEN - Als het aan het Openbaar Ministerie ligt, wordt de vrouw die in oktober vorig jaar een medewerkster van GGZ Drenthe in Assen in de rug stak, veroordeeld tot tbs met dwangverpleging.

Dat heeft volgens de officier van justitie te maken met de ernst van het misdrijf.De aanklaagster verdenkt de 45-jarige Assense van poging tot moord of doodslag. Op 25 oktober liep de vrouw het hoofdgebouw van de GGZ in Assen binnen. Niet lang daarna stak ze de medewerkster neer. Ook zou ze twee collega’s hebben bedreigd met een mes.“Ik was die dag niet mijzelf. Ik zag alles niet helder”, zei de Assense vanochtend in de rechtbank in Assen. De strafzaak zou eigenlijk inhoudelijk behandeld worden. Maar de rechtbank stelde hem uit, omdat er nog een nieuw rapport van de reclassering moet komen.Het Pieter Baan Centrum (PBC), waar de vrouw begin dit jaar zes weken is onderzocht, adviseert de rechtbank tbs met voorwaarden op te leggen. Een van die voorwaarden zou volgens het PBC moeten zijn dat de Assense lange tijd wordt opgenomen in een psychiatrische kliniek. De rechtbank wil van de reclassering weten of tbs met voorwaarden een optie is en waar de vrouw dan behandeld zou moeten worden.Tbs met voorwaarden wordt ook wel ‘tbs light’ genoemd. Een veroordeelde gaat dan niet naar een tbs-kliniek, zolang hij of zij zich aan de afspraken houdt. Voor de officier is tbs light geen optie, liet ze duidelijk blijken. De zaak wordt naar verwachting komend najaar wel inhoudelijk behandeld.