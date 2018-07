Deel dit artikel:











Vuurtje stoken of barbecueën op de camping? Liever niet! Niet op alle campings mag de barbecue aan (foto: ANP/Lex van Lieshout)

DWINGELOO - Een vuurtje stoken of barbecueën. Met deze droogte kan dat best eens gevaarlijke situaties opleveren.

Daarom mag dit op verschillende campings in onze provincie niet meer, zoals op Torentjeshoek in Dwingeloo. "Open vuur is verboden bij ons op de camping, sinds begin deze week. Dat hebben we besloten in overleg met de brandweer", vertelt een medewerker. "Gasten vragen vaak al uit zichzelf aan ons of ze bijvoorbeeld mogen barbecueën of een kampvuur mogen stoken."



Maar de maatregelen verschillen per camping. Op camping Meistershof, ook in Dwingeloo, mag je bijvoorbeeld nog wel de barbecue aansteken. "Barbecueën is hier nog niet verboden, daar denken we nog over", vertelt een medewerker. Een kampvuurtje stoken, mag overigens weer niet.



Geen stookverbod

De Veiligheidsregio Drenthe adviseert gemeenten en de provincie voorzichtiger te zijn met open vuur. "Wij kunnen zelf geen stookverbod afgeven. Dat doet de gemeente. Wij hebben een adviserende rol", vertelt woordvoerder Mariska Oving. Voor zover bekend hebben Drentse gemeenten nog geen officieel stookverbod ingesteld. Sommige verwijzen juist weer door naar de Veiligheidsregio, als hen wordt gevraagd naar een stookverbod.



"Wij geven toch aan geen open vuur te gebruiken tijdens festivals en evenementen. En aan de provincie adviseren we om geen vergunningen af te geven om vuurwerk af te steken in landelijk gebied", vervolgt Oving.



Intensief overleg

De Veiligheidsregio heeft sinds gisteren intensief overleg met instanties, zoals Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en gemeenten. "Bij calamiteiten weten we elkaar snel te vinden en we zijn goed op de hoogte van wat iedereen doet."



De brandweer in Drenthe ziet wel een stijging van zogenoemde 'ruigtebrandjes', maar of die honderd procent te wijten zijn aan de droogte is niet te zeggen.