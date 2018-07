Deel dit artikel:











Rechtbank stelt uitspraak slangendief uit Het dier overleefde de actie niet (foto: Politie Assen)

ASSEN - De rechtbank in Assen geeft een 48-jarige man uit Assen die in mei een slang stal uit een dierenwinkel nog een kans zijn leven te beteren. Twee weken geleden eiste het Openbaar Ministerie (OM) veelplegersstraf ISD tegen hem. De rechtbank stelde de uitspraak vandaag uit.

De man staat bekend als veelpleger en heeft al drie keer eerder ISD gehad. Dat is twee jaar cel, waarbij een draaideurcrimineel in de gevangenis hulp krijgt om zijn leven op orde te krijgen. Op 10 mei had de man zijn derde veelplegersstraf er net opzitten toen hij bij een dierenspeciaalzaak een kleine slang stal.



Na zijn arrestatie legde het dier het loodje, omdat de Assenaar er per ongeluk bovenop ging staan, bleek tijdens de rechtszaak twee weken geleden. Volgens de man was de diefstal een noodkreet, omdat hij geen hulp kreeg.



De rechtbank wil niet, zoals het OM eiste, meteen opnieuw ISD opleggen. Ze geeft de Assenaar de kans eerst samen met zijn advocaat en de reclassering een identiteitskaart, een uitkering en woonruimte te regelen. Daardoor wordt het risico dat de man daarna opnieuw misdrijven pleegt volgens de rechtbank.



Op 21 augustus wil de rechtbank van de man en de reclassering horen of het gelukt is. Daarna bepaalt ze wat voor straf de slangendief krijgt.