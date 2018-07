Meppel zet zwaarste middel in tegen afvalverwerker Talen

MEPPEL - Meppel zet het zwaarste bestuurlijke middel in tegen afvalverwerker Talen. De gemeente constateert dat afval niet op de juiste manier wordt opgeslagen. Op kosten van het bedrijf zullen overtredingen worden aangepakt.

Talen ligt al een tijdje met Meppel overhoop. De afvalverwerker is met problemen uit Staphorst vertrokken en wilde een doorstart maken in Meppel. De situatie wordt door burgemeester Richard Korteland inmiddels "onacceptabel" genoemd. Veel burgers klagen erover.De opslag van afval aan de Hesselterlandweg in Meppel-Noord is een grote rommel. Afval wordt niet goed gescheiden en de opslag is in strijd met eisen voor brandveiligheid. Bedrijfsafval is niet goed verwerkt en er wordt afval door de shredder gehaald, zonder dat daar een vergunning voor is.Eerder had de gemeente al dwangsommen opgelegd, maar burgemeester Korteland constateert dat dat niet heeft geholpen. “Iedereen krijgt tijd en ruimte om zaken op orde te stellen. Maar eigenaar Lagros en Talen als huurder nemen tot mijn teleurstelling hun verantwoordelijkheid niet."De bestuursdwang die nu wordt toegepast, betekent in het uiterste geval dat de gemeente Meppel het bedrijf van Talen kan sluiten.Afvalverwerker Albert Talen zelf is niet onder de indruk en zegt dat hij volgens de vergunning werkt die al 23 jaar geldt voor het voormalige ROVA-terrein. Daarin zou staan dat afval moet worden opgeslagen binnen drie meter van de kant. "De gemeente zegt nu dat dat vijf meter moet zijn, maar dat klopt niet.""We hebben een muur gebouwd om overlast tegen te gaan, maar daarvan zegt de gemeente dat we er een vergunning voor moesten hebben. Dus die gaan we maar weer afbreken."De klachten van omwonenden zijn volgens Talen niet allemaal terecht. Daarbij komt dat zijn bedrijf op een zichtlocatie ligt vlak aan de weg, wat Talen "op zich heel vreemd" noemt. "En voordat wij hier kwamen, werd maar tien procent van het terrein gebruikt. Wij willen het voor honderd procent gebruiken."