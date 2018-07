Horeca in Emmen vreest voor gedoe met voetbalsupporters

EMMEN - De horeca in Emmen is bang voor problemen met supporters van de tegenstanders van FC Emmen. Ze hebben de gemeente gevraagd terughoudend te zijn met activiteiten rondom de thuiswedstrijden van FC Emmen.

Burgemeester Eric van Oosterhout kan zich daar wel wat bij voorstellen en heeft de horeca toegezegd dat ze voorzichtig zijn. "We gaan in ieder geval niet het grote scherm op het Raadhuisplein gebruiken om de wedstrijden van FC Emmen te laten zien. In de horeca zelf zal ook maar op een enkele plaats een wedstrijd op een beeldscherm te zien zijn."Er kunnen maar zo'n 400 uitsupporters per wedstrijd terecht in stadion De Oude Meerdijk. De vrees is dat bijvoorbeeld met wedstrijden tegen de grotere clubs er meer supporters mee komen die het stadion niet in kunnen. Die groep zou richting het centrum van Emmen kunnen trekken. De horecaondernemers hebben nog goed voor ogen hoe ze problemen kregen met supporters van Go Ahead Eagles en het Hongaarse Ferencváros. Zij speelden in stadion De Oude Meerdijk tegen elkaar.De horecaondernemers zelf hebben ook toegezegd voorzichtig te zijn. Zo zal er maar op een paar plekken naar voetbal gekeken kunnen worden. Daarbij is het ook nog zo dat de ondernemers kijken wie ze wel en niet toelaten. De eerste wedstrijden die Emmen thuis speelt zijn ook aangemerkt als risicowedstrijden. Uitsupporters kunnen alleen het stadion in als ze met een speciale bus naar Emmen komen.De gemeente Emmen en de voetbalclub kijken samen hoe ze de veiligheid rondom het stadion kunnen verbeteren. "Het doel is om er voor te zorgen dat de club de licentie voor het spelen van eredivisiewedstrijden krijgt en behoudt", zo zegt Van Oosterhout. Er worden meer bewakingscamera's opgehangen en er komt een nieuw toegangssysteem. Bovendien komt er voor de bussen met uitsupporters een grotere bussluis. Daarmee wordt voorkomen dat de supporters overal naar toe kunnen. Vanuit de bussluis lopen ze meteen naar het speciale uitvak in het stadion.Volgens Van Oosterhout moet er nogal wat gebeuren om er voor te zorgen dat alles rondom de wedstrijden soepel verloopt. "Het is nogal een verschil of er 2000 of 8000 supporters komen. Dat betekent ook veel voor de parkeergelegenheden, toegangsroutes en ontvangst van supporters."De provincie Drenthe heeft 500.000 euro beschikbaar gesteld om het stadion aan te passen. Dat gaat de gemeente Emmen net een stapje te ver. De gemeenteraad is geen voorstander van investeren in de voetbalclub. Ook niet in het stadion dat deels eigendom is van de gemeente. Daarom wordt er op deze manier geïnvesteerd in veiligheid en infrastructuur. Vanuit het gemeentehuis helpen ambtenaren de club ook mee om het seizoen voor de club goed te laten verlopen.