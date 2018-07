Buurthuis Bargermeer-Meerveld moet weer open

EMMEN - Het clubhuis van buurt- en huurdersvereniging Bargermeer-Meerveld in Emmen moet volgende week weer open. Daar zet burgemeester Eric van Oosterhout zich voor in. Begin van deze week hebben alle betrokkenen bij elkaar gezeten.

Het is al maanden roerig in de wijk en het buurthuis. Het bestuur van de buurt- en huurdersvereniging is aan de kant gezet. Illegaal, zo zeggen de oude bestuursleden. Daarvoor in de plaats kwam een interim-bestuur. Maar het oude, afgezette bestuur wilde de sleutels van het buurthuis en de boekhouding niet af staan.De rechter kwam er zelfs aan te pas. Het conflict liep zo hoog op dat de gemeente besloot, na advies van de politie, het buurthuis te sluiten.Sindsdien is er een bemiddelingspoging geweest om de rust in het buurthuis en de wijk terug te krijgen. En afgelopen maandag hebben de partijen bij elkaar gezeten om de situatie te bespreken. "Er is nog veel onderhuidse spanning", zo zegt Van Oosterhout. "Tijdens die bijeenkomst was er veel emotie. Maar de mensen willen nu weer verder. Het buurthuis moet open."Het idee is om met een nieuw bestuur te beginnen en die op 24 september tijdens een ledenvergadering aan te stellen. In dit nieuwe bestuur komen geen voormalige bestuursleden en ook geen leden van het interim-bestuur. Deze nieuwe mensen moet zorgen voor een 'frisse' start.En als er dan weer gedoe ontstaat? "Ik doe echt een beroep op de wijkbewoners om fatsoenlijk met elkaar om te gaan. Mensen snappen best dat er spanningen zijn, maar willen graag verder. En als er weer een conflict is, ja dan moeten we weer kijken." De boekhouding is voorlopig uit het conflict gehaald. Daar mag het nieuwe bestuur zich later dit jaar over buigen.