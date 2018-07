'Man uit Schoonebeek werd onder druk gezet om te dealen'

ASSEN/EMMEN - De reden dat een 23-jarige man uit Schoonebeek twee jaar lang in cocaïne handelde in Emmen, is dat hij onder druk werd gezet. Dat zei zijn advocaat Justin Luiten in de rechtbank in Assen.

De man werd in april opgepakt vanwege het dealen vanaf april 2016. Volgens Luiten werd hij mishandeld en overvallen en werd vorig jaar ook het huis van zijn moeder in brand gestoken om de druk op te voeren.De Schoonebeker zei zelf dat hij was gaan dealen om zijn problemen op te lossen. Omdat hij drie maanden in voorarrest zit, verscheen de man vandaag tijdens een pro-formazitting voor de rechtbank. Die bepaalde dat hij langer vast blijft zitten.Uit welke hoek het geweld en de brandstichting kwamen, wilde advocaat Luiten na de zitting niet zeggen. Tijdens de arrestatie van de Schoonebeker werd bijna 30.000 euro contant geld in zijn huis gevonden. De man ontkent dat dat allemaal drugsgeld was. Een deel ervan was volgens hem verzekeringsgeld dat hij kort ervoor had ontvangen.Op 28 augustus wordt zijn strafzaak behandeld. De Schoonebeker wordt ook verdacht van het bezit van een wapen en rijden zonder rijbewijs.Vorige maand werd de man, die eerder in het Duitse Meppen woonde, nog veroordeeld tot tien maanden cel voor het witwassen van onderdelen van gestolen auto's in Emmen en meerdere geweldszaken . Tegen die straf is hij in hoger beroep gegaan. Hij heeft die misdrijven ontkend.