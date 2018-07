ASSEN - Op steeds meer plekken in onze provincie wordt zwemmen afgeraden. Hoewel je nog in veel plassen een verfrissende duik kunt nemen, zijn er toch een paar die niet veilig zijn.

Zo is zwemmen bij de Grote Rietplas in Emmen op sommige plekken niet veilig, volgens zwemwater.nl . Daar geldt een negatief zwemadvies omdat een gedeelte van het water van onvoldoende kwaliteit is. Ook voor het Paterswoldsemeer geldt een negatief zwemadvies. Wie een duik wil nemen bij het Zuidlaardermeer doet er goed aan eerst naar waarschuwingsborden te speuren. Er ligt namelijk blauwalg op de loer.Door de aanhoudende hitte is de kans op blauwalg steeds groter. Wie in aanraking komt met deze bacterie kan last krijgen van irritaties aan ogen of huid. Andere klachten zijn hoofdpijn, maag- en darmklachten en in sommige gevallen zelfs grotere gezondheidsproblemen.Niet alleen mensen kunnen last krijgen van blauwalg. Ook dieren, zoals honden die in het water zwemmen, kunnen er ziek van worden.