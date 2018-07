Nieuwveense Landen in Meppel krijgt eigen basisschool

MEPPEL - De gemeente Meppel krijgt er een nieuwe basisschool bij. In de wijk Nieuwveense Landen wordt eerst een tijdelijke school gebouwd. Daarna komt er een definitief gebouw.

De wijk Nieuwveense Landen tussen Meppel en Nijeveen is in ontwikkeling. Maar volgens het college is de wijk inmiddels zo groot, dat het tijd is voor de bouw van een nieuwe school. In het schooljaar 2019-2020 moeten de eerste kinderen terecht kunnen in de tijdelijke school. Voor gymlessen kunnen ze eerst naar de sporthal in Nijeveen.Met de schoolstichtingen PCBO Meppel en Promes wordt een plan gemaakt voor een nieuw kindcentrum. Daarin zitten twee basisscholen, een gymzaal en een kinderopvang. De gemeente gaat bij de start van de school in 2019 al uit van zo'n 80 leerlingen. Er is in de wijk ruimte voor zo'n 2000 woningen. Uiteindelijk gaat het om zo'n 350 leerlingen.De gemeenteraad neemt pas in november een besluit over een voorstel om een school op te richten en een krediet van ruim acht ton beschikbaar te stellen voor een tijdelijke school. Meppel start al wel met de voorbereidingen voor de bouw.