An de kuier: op zoek naar vogels in het Holtveen Wandel mee in het Dwingelderveld (foto: RTV Drenthe/Jörn Reuvers)

Lekker de natuur in! In de zomermaanden juli en augustus presenteert ROEG! elke dag een tocht door de Drentse natuur. Vandaag lopen we met Staatsbosbeheer de wandelroute Kibbelhoek.

Waar: Holtveen

Vertrekpunt: Natuurpoort Spier, Oude Postweg 12 in Spier

Afstand: 6,2 kilometer

Route: klik hier



De wandeling van vandaag brengt ons naar het Holtveen. Het Holtveen is onderdeel van het Dwingelderveld, het natste hoogveengebied van Europa. Het gebied bestaat uit bos, heide en stuifzand.



In het Holtveen zie je vooral veel vogels. Zo zitten er roodborsttapuiten, boerenzwaluwen, verschillende eendensoorten en vind je er raven. Wil je de vogels goed bekijken, dan kun je een kijkje nemen in de vogelkijkhut van Natuurmonumenten.



Zoek je meer wandel- of fietsroutes of andere uitstapjes in de Drentse natuur? Je vindt ze op de Facebookpagina Op pad in de Drentse natuur.