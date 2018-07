Deel dit artikel:











Amazone Lysanne Kruizinga tankt ervaring tijdens CH De Wolden Amazone Lysanne Kruizinga uit Schoonloo (foto: Steven Stegen / RTV Drenthe)

PAARDENSPORT - Amazone Lysanne Kruizinga uit Schoonloo tankte vandaag ervaring tijdens de eerste dag van het CH De Wolden in Veeningen. De Drentse amazone kwam in de baan met de ruin Elite.

Kruizinga rondde het parcours met hindernissen tot 1 meter 30 af met twee springfouten, maar ze blikte och tevreden terug. “Ik ben hier natuurlijk vooral om kilometers te maken. Dit seizoen heb ik een aantal nieuwe paarden. Eigenlijk ben ik aan een soort van doorstart bezig.”



Beter met spanning omgaan

De 15-jarige amazone doelt daarmee op het EK voor Children in Ierland, nu twee jaar geleden. Dat verliep nogal teleurstellend. “Achteraf moet ik zeggen dat ik er toen gewoon nog niet klaar voor was. De aanloop was goed, maar tijdens dat EK speelde de spanning toch wel op. Ik kan daar nu veel beter mee omgaan.”



Volgend jaar is dat EK voor jonge springruiters in Drenthe, voorafgaand aan het CH De Wolden in Veeningen. Kruizinga is dan 16 en maakt kans om in het Juniorenteam te komen. Zelf is ze daar nog helemaal niet mee bezig, zegt haar vader Erik Kruizinga. “Ze zit nu wel in het talentenplan en hopelijk kan ze ook nog een aantal landenwedstrijden rijden. Als dat lukt komt het EK misschien in beeld.”



Drentse winnaar

De openingsdag van het CH De Wolden leverde wel een Drentse winnaar op. Bert-Jan Zuidema won de eerste wedstrijd van de dag met He’s Mylord. De ruiter uit Linde werd in deze wedstrijd ook nog tweede met Hymabalia. Doron Kuipers uit Mijnsheerenland pakte twee overwinningen.