Blusvliegtuig op doorreis landt op vliegveld Eelde

Dit blusvliegtuig, een Bombardier CL-415 Superscooper van de Securité Civile, landde voor een tussenstop op het luchthaven in Eelde om bij te tanken (foto: Van Oost Media)

Dit blusvliegtuig, een Bombardier CL-415 Superscooper van de Securité Civile, landde voor een tussenstop op het luchthaven in Eelde om bij te tanken (foto: Van Oost Media)

EELDE - Een groot deel van Europa heeft te kampen met droog en warm weer en dat leverde Groningen Airport Eelde vanmiddag een bijzondere gast op: een Frans blusvliegtuig.

Het vliegtuig is op weg naar Zweden. Daar zijn op tientallen plaatsen bosbranden ontstaan. Andere landen hebben de Zweden hulp aangeboden, waaronder Frankrijk, Italië en Noorwegen. Dit Franse blusvliegtuig maakte op weg naar het midden van Zweden een tussenstop op Eelde.In de landstreek Härjedalen zijn al twee Italiaanse blusvliegtuigen actief. In de gemeente Ljusdal, ook in het midden van Zweden, woeden branden met een totale omvang van 8500 hectare. Daar gaat dit Franse toestel naartoe.De oostenwind maakt het moeilijk om de branden te blussen. Zweden heeft zelf geen blusvliegtuigen.