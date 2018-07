Anry Kleine Deters tot lijsttrekker gekozen bij D66 Drenthe

ASSEN - Anry Kleine Deters uit Emmen is de nieuwe lijsttrekker voor D66 Drenthe bij de Provinciale Statenverkiezingen.

Kleine Deters (59) won de lijsttrekkersverkiezing bij D66 met 64 procent van de stemmen die leden via e-voting uitbrachten. De andere kandidaten waren Statenlid Jurr van Dalen uit Zuidwolde en Bob Bergsma, oud-fractievoorzitter van D66 Assen.Anry Kleine Deters (59) heeft veel ervaring in het lokale bestuur. Zij was raadslid en wethouder in Emmen, wethouder in Westerveld en het afgelopen jaar wethouder in Assen. Binnen D66 heeft zij vele functies bekleed, onder meer in het regiobestuur en het afdelingsbestuur van Emmen en Zuidoost Drenthe. Daarnaast heeft ze een aantal functies als toezichthouder, onder meer bij de overkoepelende vereniging van zorgboerderijen BEZINN en de Monumentenwacht Drenthe en Friesland.Anry Kleine Deters is blij met haar nieuwe functie en hoopt D66 samen met de andere kandidaten straks stevig op de kaart te zetten. D66 heeft nu vier zetels in Provinciale Staten.Kleine Deters volgt Marianne van der Tol uit Emmen op als lijsttrekker. Van der Tol was twee keer lijsttrekker voor D66 Drenthe. Zij wil een stapje terugdoen na twee periodes, en weet ook nog niet of ze weer op de kandidatenlijst wil. Wie de andere kandidaten zijn bij D66 wordt later bekend.