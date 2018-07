Basisschool De Verwondering heeft volgend schooljaar zeven leerlingen

ALTEVEER - Basisschool De Verwondering in Alteveer vierde vandaag haar eerste laatste schooldag. Het is het einde van het eerste schooljaar van de nieuwe school, die volgend jaar zeven leerlingen verwelkomt.

Veel spelen en natuurlijk een ijsje eten. Het is feest op deze laatste schooldag voor de zomervakantie. "Ik ben blij dat het straks vakantie is", zegt ook de tienjarige Benjamin. Al heeft hij het wel naar z'n zin op de kleine basisschool. "We hebben konijnen en mogen veel buiten spelen. Dat is leuk."Met drie officiële aanmeldingen begon de school. Uiteindelijk werden het er zes. "En dat is eerst genoeg", zegt oprichter Marjan Kolk. Samen met haar schoonzus Titia Snip richtte ze de basisschool op. Kolk zocht goed onderwijs voor haar zoontje Stijn en stuitte tegen een flinke wachtlijst bij de Vrije School. Toen haar schoonzus aanbood om te helpen, besloten de twee om samen een basisschool op te richten."We hadden eigenlijk wel op meer leerlingen gerekend voor volgend jaar", zegt Kolk. "Maar hier zijn we ook blij mee. We willen een kleine school blijven en ik heb vertrouwen dat er wel veel behoefte is aan dit soort onderwijs."De school wordt niet gefinancierd door de overheid en kan dus kleinschalig blijven. Maar daar zit wel een prijskaartje aan: tweehonderd euro per kind, per maand.Juf Stieny Schutte: "Wat we nu zien gebeuren is dat kleuters redelijk veel binnen zitten en dat de leerprogramma's een beroep doen op de cognitieve vaardigheden van een kind. Maar juist door te spelen, leer je. Dat wordt te veel onderschat. Een kind kan juist heel veel opsteken van spelen."Ondertussen is de basisschool van het scoutinggebouw in Roden verhuist naar de Prins Willem Alexanderhoeve in Alteveer, waar ze voorlopig mogen blijven.