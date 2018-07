CNV-leden steunen massaal cao-resultaat openbaar vervoer

UTRECHT - Onder de leden van CNV Vakmensen is veel steun voor het onlangs bereikte cao-resultaat in het openbaar vervoer. Uit de ledenbijeenkomsten en de ledenpeiling blijkt dat bijna negentig procent van de leden ermee akkoord gaat.

"De chauffeurs reageren overwegend erg positief. Ze zijn blij dat de acties een goed resultaat hebben opgeleverd, met een aantal uitstekende afspraken", zegt onderhandelaar Hanane Chikhi van CNV.Naast een goede loonsverhoging en afspraken over het aanpakken van de werkdruk, bevat de nieuwe cao nog een aantal belangrijke afspraken. "Die gaan over een werkgelegenheidsgarantie, scholing en de aanstelling van duizend uitzendkrachten of BBL’ers gedurende de looptijd van de cao", aldus CNV.De uitslag betekent dat CNV akkoord is met de nieuwe cao voor het openbaar vervoer. Hoe de chauffeurs die aangesloten zijn bij vakbond FNV er tegen aankijken, is nog niet duidelijk