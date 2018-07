Keizer en Meppelink stomen door naar kwartfinale EK beachvolleybal

BEACHVOLLEYBAL - Opnieuw succes voor Sanne Keizer en Madelein Meppelink. Het duo heeft op de Europese titelstrijd beachvolleybal in eigen land de kwartfinale bereikt.

De Nederlandse dames versloegen in de achtste eindstrijd de als derde geplaatste Zwitserse speelsters Vergé-Depré/Vergé-Depré. Ze deden dat in twee sets, 21-16 21-14.Meppelink, afkomstig uit Emmen, en Keizer zijn op het EK in eigen land als vijftiende geplaatst.Voor Jolien Sinnema uit Meppel en Laura Bloem eindigde het toernooi in de achtste finales. Zij verloren in Den Haag van het Russische tweetal Oekolova/Birlova, 18-21 21-18 15-8.