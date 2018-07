Deel dit artikel:











Roadtrip door Europa? Hier moet je op letten! Weet jij waar je op moet letten als je met de auto op vakantie gaat? (foto: Pixabay.com)

ASSEN - Heb je de koffers al gepakt om deze zomer op roadtrip te gaan in Oost-Europa? Haal je auto dan nog even door de wasstraat. In Rusland en Wit-Rusland is het namelijk verboden om met een vieze auto of camper te rijden.





Klik op een land om meer te lezen over de wetten en regels. Vergeet niet ook de landen te controleren waar je doorheen rijdt op weg naar je bestemming. Wil je gewoon wat bijzondere verkeersregels weten, lees dan verder onder de kaart





In de landen om ons heen, hebben ze vaak andere regels dan wij. Dit is een overzichtje van een aantal bijzondere verkeersregels binnen Europa. Wil je ze allemaal lezen, klik dan rustig op bovenstaande kaart.



In Rusland, is het verboden om met een vieze auto of camper rond te rijden. Dat geldt ook voor andere landen, bijvoorbeeld Wit-Rusland en Roemenië

Buitenlandse voertuigen mogen in Rusland geen lifters meenemen, mocht je dat van plan zijn

Rijd je in Zweden een wild zwijn, eland of rendier aan, dan moet je dat aan de politie melden. Als je de plaats van het ongeluk daarna afzet met lint, mag je gewoon verder rijden

In het Verenigd Koninkrijk mag je geen uitgebreide discussies voeren met passagiers, omdat je je altijd op je voertuig en de weg moet concentreren

In meerdere landen is het verboden te roken in de auto als er een kind in het voertuig zit

In Kosovo houden ze van de claxon. Je mag daar bijvoorbeeld toeteren bij het naderen van een onoverzichtelijke bocht of als kinderen langs de weg spelen die niet goed op het verkeer letten

In Bulgarije moet je juist oppassen met de claxon. Daar mag je binnen de bebouwde kom tussen 12 en 16 uur en tussen 22 en 6 uur absoluut niet toeteren

Stoor je je aan mensen die 'te langzaam' rijden? In Italië kunnen ze daar niet altijd iets aan doen. Daar mag je als beginnend bestuurder namelijk niet zo snel als de rest van het verkeer

Even lekker de cruisecontrol aan en de blik op oneindig? Niet in sommige Belgische straten. Het is op sommige plaatsen namelijk verboden cruisecontrol te gebruiken

Ben je de BOB op vakantie, let dan op. In veel landen, zoals bijvoorbeeld in Macedonië en Bosnië & Herzegovina, mag je geen passagier voorin vervoeren die gedronken heeft

Even snel een winkel in terwijl je kroost in de auto wacht? Dat kun je beter niet doen in bijvoorbeeld Georgië. Als je kind jonger dan zes is, mag je hem of haar niet alleen in de auto achterlaten

In Ierland worden sommige spoorwegovergangen met een hek afgesloten. Als je er zeker van bent dat er geen trein aankomt, moet je dat hek weghalen en mag je oversteken En wat moet je eigenlijk meenemen in de auto als je naar Spanje wilt, of Frankrijk? Eén of twee gevarendriehoeken? En moet je veiligheidshesjes voor al je passagiers mee? De kaart hieronder licht de belangrijkste dingen uit.In de landen om ons heen, hebben ze vaak andere regels dan wij. Dit is een overzichtje van een aantal bijzondere verkeersregels binnen Europa. Wil je ze allemaal lezen, klik dan rustig op bovenstaande kaart.