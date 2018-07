Deel dit artikel:











Schuurbrand in Nieuw-Amsterdam onder controle [update] In Nieuw-Amsterdam vatten twee schuurtjes vlam (foto: De Vries Media) In Nieuw-Amsterdam vatten twee schuurtjes vlam (foto: De Vries Media) IIn Nieuw-Amsterdam vatten twee schuurtjes vlam (foto: De Vries Media) De oorzaak van de brand is nog niet bekend (foto: Ineke Kemper)

NIEUW-AMSTERDAM - De brand die vanavond woedde aan de Wijkstraat in Nieuw-Amsterdam is onder controle. De brandweer is aan het nablussen.

Een schuurtje achter een woning vatte vlam, waarna het vuur oversloeg naar een schuurtje ernaast. Omdat er in een van de schuurtjes gasflessen stonden, waren er ook ontploffingen te horen.



Geen gewonden

De brandweer schaalde de brand op naar grote brand, omdat de huizen dicht op elkaar staan. Er zijn geen gewonden of slachtoffers gevallen.



Op het moment dat de melding bij de brandweer binnenkwam, was de brand al uitgeslagen. Er waren vijf brandweerwagens en een tankwagen ter plaatse.



Het is nog niet bekend hoe de brand is ontstaan.