Drenten in de Vierdaagse: 'Friezen zijn trots, maar wij Drenten zijn veel trotser'

NIJMEGEN - Het is de laatste dag van de Nijmeegse Vierdaagse. De wandeltocht eindigt vandaag traditioneel met de grote intocht over de Via Gladiola.

Jeroen Broekman en Arie Pater uit Pesse lopen de Vierdaagse met twee lange vlaggenmasten, met daaraan de Drentse vlag en een vlag van Pesse. Ze houden een vlog bij op de Facebookpagina van RTV Drenthe."Je moet elke dag even opstarten en de spieren moeten even warm worden", zegt Broekman. "Gelukkig hebben we geen blaren en hoeven dus niet naar het Rode Kruis of zo. Maar we hebben wel twee grote vlaggenmasten vast, dus we hebben wel wat last van de schouders. We zijn om vier uur vertrokken en hopen tegen half vier over de Via Gladiola te lopen."Broekman en Pater lopen al een paar jaar met vlaggen de Vierdaagse. "We zijn met die vlaggen begonnen toen we Friezen met vlaggen zagen lopen", zegt Broekman. "We dachten dat kunnen wij ook en beter als Drenten. Friezen zijn trots, maar wij Drenten zijn veel trotser."De twee mannen uit Pesse hebben onderweg veel bekijks. "Wij krijgen constant opmerkingen: 'goh wat hebben jullie hoge vlaggen en dat is toch niet vol te houden en waarom doen jullie dit?' We hebben op dit moment de langste vlaggenmasten van alle lopers. En er zijn mensen die ons herkennen van de afgelopen jaren met onze grote vlaggen dus we worden continu toegejuicht en dat is heel erg gaaf", aldus Broekman.RTV Drenthe zendt in samenwerking met Omroep Gelderland de intocht uit op TV Drenthe, van 14.00 uur tot 17.00 uur. Op onze website is de uitzending tot 18.00 uur te volgen.