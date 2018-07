Nestbescherming Drentse wulp lijkt veelbelovend

ASSEN - De bescherming van nesten van Drentse wulpen met stroomdraad lijkt te helpen. Van de twaalf nesten die met stroomdraad werden beschermd kwamen in negen nesten met succes de eieren uit.

De wulp staat sinds vorig jaar op de rode lijst. In Drenthe broeden naar schatting nog tussen de vijfhonderd en achthonderd paren. Daarom besloten Landschapsbeheer Drenthe en Werkgroep de Grauwe Kiekendief tot een experiment om de vogel te beschermen.Volgens natuursite Nature Today bleken de wulpen geen moeite te hebben met het stroomraster van tien bij tien meter. De vrouwtjeswulpen zaten meestal binnen een uur na het plaatsen van het stroomdraad weer op het nest.In negen van de twaalf beschermde nesten kwamen de eieren uit. Dat is een hoger percentage dan in eerdere jaren zonder nestbescherming. Uit de beschermde nesten zijn in totaal zes jongen uitgevlogen. De rest van de jongen is waarschijnlijk gestorven door voedselgebrek of slachtoffer geworden van predatie.De onderzoekers concluderen dat de nesten met eieren van wulpen dus wel te beschermen zijn met stroomrasters, maar dat een ander probleem, dat van van sterfte van jongen, er niet door kan worden voorkomen. Ze zijn van plan daar in 2019 en 2020 onderzoek naar te doen.