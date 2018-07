Deel dit artikel:











Dood vrouw uit Emmen leidt tot onrust op sociale media De vrouw is niet door een misdrijf om het leven gekomen (foto: archief RTV Drenthe)

EMMEN - Op sociale media is onrust ontstaan door de dood van een vrouw uit Emmen. Ze werd gistermiddag gevonden in een huis in de Emmer wijk Emmermeer.

Op sociale media doen geruchten de ronde dat ze om het leven is gebracht. De politie zegt dat dit niet klopt. "Ze is niet door een misdrijf om het leven gekomen", zegt woordvoerder Robert-Jan Valkema.



Volgens hem werd de vrouw rond twee uur gistermiddag gevonden. Er is geprobeerd haar nog te reanimeren, maar dit mocht niet meer baten.



De politie doet geen onderzoek meer. Valkema: "Vanwege de privacy zeggen we verder niks over de doodsoorzaak."