ProRail: Treinen meer op tijd dan ooit

EMMEN - De treinen in Noord-Nederland reden in het eerste halfjaar van 2018 vaker op tijd dan landelijk. Dat blijkt uit de halfjaarcijfers van ProRail.

In Emmen, een van de zes noordelijke meetstations, reed 95,9 procent van de treinen op tijd. "Meetstations in meer noordelijke delen van het land scoren stabiel en laten meestal zelfs verbetering zien. Allemaal liggen ze boven het landelijk gemiddelde", zegt ProRail-woordvoerder Aldert Baas.Landelijk gezien reed 92,1 procent van de treinen op tijd. Nooit eerder reden de treinen in Nederland met zo'n hoge punctualiteit. "Als je kijkt naar een maximale vertraging van 5 minuten komt zelfs 96 procent van de treinen op tijd aan op de plaats van bestemming", maakt ProRail bekend in zijn halfjaarcijfers