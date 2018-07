Stelling: Vaders zijn banger dat hun kind iets overkomt dan moeders

ASSEN - Moeders zijn eerder bereid hun kinderen risico’s te laten nemen tijdens het spelen dan vaders.

Dat blijkt uit een onderzoek van VeiligheidNL en Stichting Opvoeden.nl, meldt AD . Cijfers geven aan dat 30 procent van de moeders hun kinderen aanmoedigt risico's te nemen tijdens het spelen, tegen 16 procent van de vaders.Op de vraag over risicovol spelen: 'zou jij je kind toestaan wat jij vroeger deed?' antwoordt 58 procent van de vaders 'nee'. Bij de moeders ligt dat percentage aanmerkelijk lager: 41. Waarom juist vaders kinderen minder risico's willen laten nemen tijdens het spelen, weten VeiligheidNL en Stichting Opvoeden.nl (nog) niet.De organisaties achter het onderzoek maken zich al langer zorgen om 'té beschermd spelen'. Uit Noors onderzoek blijkt dat dit grote gevolgen heeft voor de ontwikkeling van kinderen. Risicovol spelen zorgt voor meer zelfvertrouwen en heeft een positieve invloed op de fysieke gezondheid, doorzettingsvermogen en de sociale vaardigheden van een kind.Wat denk jij? Zijn vaders banger dat hun kind iets overkomt? En hebben ze daardoor meer moeite met het risicovol laten spelen van hun kinderen dan moeders?