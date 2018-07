Toer de Loes met Johan Derksen: 'Van de ene naar de andere kutzender'

ASSEN/GROLLOO - De kever van Loes heeft vandaag weer een nieuwe gast. Deze keer stapt Johan Derksen, samen met zijn hond Cuby, in de auto.

In de derde aflevering van Toer de Loes rijden ze naar plekken in Drenthe die voor Derksen belangrijk zijn.Als kind verhuisde Derksen naar Rolde, vanwege het werk van zijn vader. "Ik heb het hier zo waanzinnig naar mijn zin gehad", vertelt hij in het programma. "Rolde was heel fijn om op te groeien."Maar met zijn vader had hij geen goeie band. "Ik kon niet met hem opschieten. Ik vond mijn vader een vreselijke, nare en autoritaire man. Gelukkig kon ik wel aardig voetballen, dus dat was voor mij de enige kans om op mijn zestiende het huis uit te gaan."Derksen speelt jarenlang als profvoetballer en heeft daarna een carrière als voetbaljournalist. De meeste mensen kennen Derksen tegenwoordig van tv: jarenlang was hij een van de vaste gasten in het programma Voetbal Inside, op RTL7.Na de zomer is het programma te zien bij Talpa. Derksen kijkt daar niet per se naar uit. "We gaan van de ene kutzender naar de andere", lacht hij. "Aan het programma verandert niets, we zijn alleen iets hoger ingeschaald qua salaris."Derksen schaamt zich ook niet voor de belangrijkste reden waarom ze de overgang naar Talpa maken. "Je bent hypocriet als je met smoesjes komt over nieuwe uitdagingen. De belangrijkste reden om te gaan is heel ordinair: geld."Na veertig jaar in de Randstad te hebben gewoond, is Derksen alweer een paar jaar terug in Drenthe. Eerst hadden hij en zijn vrouw een weekendhuisje in Grolloo, tegenwoordig hebben ze een 'echt' huis in het dorp. "Dit voelt voor mij wel als thuiskomen."Hoewel zijn kinderen al jaren uit huis zijn, hebben Derksen en zijn vrouw tegenwoordig een ander soort kind: de hond Cuby, natuurlijk vernoemd naar de legendarische Drentse bluesband uit Grolloo. "De hond slaapt altijd tussen ons in. We hebben nu het breedste bed gekocht dat er is, dus we liggen nu alledrie heel comfortabel. Maar verder ben ik heel normaal hoor."Wat mensen van Derksen vinden, interesseert hem helemaal niets. "Ik heb over alles en iedereen een mening. En iedereen mag iets van mij vinden, daar heb ik echt schijt aan. Als je op tv bent geweest, zijn er vijfhonderdduizend mensen boos op je. Tja, de een vindt je leuk, de ander vindt je een geweldige klootzak."Benieuwd wat Johan Derksen nog meer te vertellen heeft aan Loes? Kijk dan vanaf 17.10 uur naar TV Drenthe. Toer de Loes wordt de hele avond herhaald. Kijk voor meer informatie op de website toerdeloes.nl