Rotterdammer 4,5 jaar de cel in voor xtc-lab in De Pol XTC (foto:ANP/Lex van Lieshout)

ZWOLLE - Een 47-jarige man uit Rotterdam is veroordeeld tot 4,5 jaar gevangenisstraf voor het runnen van een xtc-lab in De Pol, vlak over de grens bij Willemsoord. Die straf had Justitie ook tegen hem geëist.





In de loods werd twintig kilo mdma gevonden. Daarvan kun je 170.000 xtc-pillen maken met een straatwaarde van 680.000 euro.



De man werd door de politie vorig jaar aangehouden in een schuur die compleet was ingericht als drugslaboratorium. Volgens de rechtbank van grondstof tot aan tabletteermachines, meldt RTV Oost In de loods werd twintig kilo mdma gevonden. Daarvan kun je 170.000 xtc-pillen maken met een straatwaarde van 680.000 euro.De Rotterdammer heeft zelf altijd gezegd dat hij alleen maar sliep in de schuur in De Pol. Hij gebruikte die als schuilplaats, omdat hij op de vlucht was voor de politie in verband met een andere drugszaak.