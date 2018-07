Deel dit artikel:











Mini-Mannes in Drents Museum Hond Mannes (foto: Doornekamp Woodspecials)

ASSEN - Zijn komst ging niet zonder slag of stoot: hond Mannes op het Stationsplein in Assen. Maar binnenkort kunnen we niet meer om hem heen, want er komen zelfs mini-Mannesen.





En dus konden ontwerpers Maurice Nio en Q.S. Serafijn uit Rotterdam aan de slag. En nu is er goed nieuws voor mensen die zelf ook wel een Mannes willen hebben: er komen mini-Mannesen te koop.



Het gaat om exemplaren van vijftien centimeter hoog. Ze worden verkocht in het Drents Museum. Vanaf Dierendag, dezelfde dag dat grote broer Mannes wordt onthuld op het Stationsplein.



