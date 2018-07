ASSEN - Het is geen officiële weerkundige term, maar velen kennen de periode die vandaag start als de hondsdagen. De hondsdagen is een aanduiding van de periode van 20 juli tot 20 augustus en staat garant voor broeierig en explosief weer.

Explosief weer wordt het de komende week in ieder geval niet. "Wel warm, zegt RTV Drenthe-weerman Roland van der Zwaag. "De hoeveelheid vocht klopt nu nog niet, maar dat komt volgende week helemaal goed. Die buien, dat is het enige wat dan niet opgaat voor deze keer. De hondsdagen beginnen warm, droog en zonnig. Volgende week wordt het nog warmer en blijft het droog."De hondsdagen hebben niets te maken met honden. De oorsprong van de term komt uit de astronomie. Na de zon is Sirius de ster die wij het meest helder waarnemen. Sirius wordt ook wel de hondsster genoemd, als helderste van het sterrenbeeld De Grote Hond. Aan het begin van de zomer is de ster tijdelijk onzichtbaar, omdat hij tegelijk met de zon opkomst. Rond 20 juli wordt Sirius in de ochtendschemering weer zichtbaar en dat is het startsein voor de hondsdagen.Veel weerspreuken zijn verbonden aan de hondsdagen. Ze gaan vaak over Sint Margriet, de naamdag op de eerste dag van de hondsdagen. Over die eerste hondsdag gaan diverse fabels. Boeren zouden vroeger geloven dat het weer op Sint Margriet model stond voor de daaropvolgende weken."Regen met Sint Margriet geeft zes weken boerenverdriet", "Sint Margriet droog, dan zes weken de zon in het oog", of "Geeft Margriet geen zonneschijn dan zal het hooi bedorven zijn."Volgens sommigen bepaalde het weer op 20 juli zelfs een veel langere periode, getuige deze spreuk: "Komen de hondsdagen met veel regen, dan gaan we slechte tijden tegen, maar komen de hondsdagen helder en klaar, verwacht dan maar een gunstig jaar."Alle vindingrijke spreuken ten spijt: het zijn aannames waar kennisinstituten, zoals Noorderweer, niets mee kunnen. Er klopt feitelijk niets van. "Ik wil het boerenverstand niet wegdrukken, maar ik geloof er niet zoveel in", aldus Van der Zwaag.