Verbod op sproeien met oppervlaktewater tussen Meppel en Steenwijk Verbod op sproeien (foto: Fred van Os/RTV Drenthe)

ZWOLLE - Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDOD) stelt met onmiddellijke ingang een verbod in op het onttrekken van oppervlaktewater in Nijeveen-Kolderveen en Paardeweide-Veendijk.

Het waterschap neemt het besluit naar aanleiding van de aanhoudende droogte en het lage waterpeil. Dit betekent dat in deze gebieden die liggen tussen Meppel en Steenwijk geen water uit sloten, beken en kanalen mag worden gebruikt voor het beregenen van akkers, weilanden en tuinen.



Onbepaalde tijd

Met het verbod wil het waterschap een verdere daling van het waterpeil voorkomen en voldoende voorraad houden voor de warme en droge periode die nog wordt verwacht. Het verbod geldt voor onbepaalde tijd en is niet van toepassing op drinkwater voor vee of het blussen van branden.



Handhaving

Door de lage waterstanden kan er schade optreden aan oevers en kaden. Daarnaast is er kans op verslechtering van de waterkwaliteit. Door de hoge buitentemperatuur warmt ook het water op. Hierdoor bevat het minder zuurstof en kan er bijvoorbeeld vissterfte optreden. Handhavers van het waterschap zien toe op het verbod.