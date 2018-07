Hoogeveen en De Wolden zeggen vertrouwen in Treant op

HOOGEVEEN - Hoogeveen en De Wolden stappen uit het overleg met Treant Zorggroep. Wethouder Erwin Slomp van de gemeente Hoogeveen en Jan van 't Zand van de gemeente De Wolden hebben het vertrouwen in het bestuur van de ziekenhuizen in Emmen, Hoogeveen en Stadskanaal opgezegd.

Drentse gemeenten en gemeenten in Zuidoost-Groningen bundelen krachten voor behoud ziekenhuiszorg

'Minister moet ingrijpen bij Treant, acute zorg kun je niet concentreren

Krachten worden gebundeld om besluit Treant terug te draaien

Huisartsen in Hoogeveen boos op Treant

Hoogevener (17) haalt ruim 7.400 handtekeningen op tegen plannen Treant