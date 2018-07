Vader, zoon en vriendin veroordeeld voor bezit 1500 hennepplanten

EMMER-COMPASCUUM/TER APEL - Een 23-jarige vrouw en een 28-jarige man uit Emmer-Compascuum zijn vandaag, samen met een 61-jarige man uit Ter Apel, elk veroordeeld tot een werkstraf van 150 uur en een maand voorwaardelijke celstraf door de rechtbank in Assen.

De politie ontdekte in januari 2017 de restanten van een hennepkwekerij met 1.500 planten in de afgebrande loods van de twee jongste verdachten. Op nieuwjaarsavond in 2017 woedde er brand in een loods die zich achter een woning aan de Runde in Emmer-Compascuum bevond. De politie ontdekte dat in het pand zich een ruimte bevond met een hennepkwekerij. In de woning woonden de 23-jarige vrouw en de 28-jarige man samen. De 61-jarige man is de vader van laatstgenoemde.De vader vertelde aan de rechter dat hij in november 2016 een deel van de loods zonder medeweten van zijn zoon verhuurde aan een Pool. De zoon wilde geen moeite steken in de verhuur, dus de vader besloot dat klusje maar op zich te nemen. "Hij wenste de ruimte te gebruiken voor opslag van tweedehands spullen die hij verkocht in Duitsland of Polen." Senior heeft de loods na het sluiten van de huurovereenkomst niet meer bezocht en zei niets te weten van de hennepkwekerij. De vader verdacht de Pool er dan ook van de kwekerij te zijn begonnen.Ook de zoon wist niets van het bestaan van een hennepkwekerij. "Pas bij het verhoor op het politiebureau begreep ik waar het om ging." De zoon verklaarde nooit in dat deel van de loods te komen. "Er staat een blinde muur voor die ruimte, dus ik kan niet zien wat er zich binnen in die ruimte speelt."De rechter vroeg zich af of de man dan bezoek van derden of de aanvoer van spullen voor de kwekerij heeft waargenomen, want onderhoud was toch noodzakelijk. Maar de zoon en de vrouw hielden vol dat ze daar niets van gemerkt hebben.De officier van justitie hield het drietal enkele getuigenverklaringen voor die een ander beeld schetsten. Buren gaven aan dat de ramen waren afgeplakt, dat er een kist met zwaar materiaal werd afgeleverd (een zonnebank, verklaarde de zoon), dat mensen met petjes op in en uit de loods liepen en dat de broer van de zoon met een pak isolatiemateriaal bij de loods werd gespot.Ook gaf de zoon wisselende verklaringen over een tank met 1.000 liter diesel, vermoedelijk gebruikt voor de stroomvoorziening in de kwekerij, die in de loods zou staan. Hij vertelde de politie eerst dat deze aanwezig was, maar beweerde later weer dat die helemaal niet bestond, aldus de officier. Het verhaal over de Pool die de vader afstak, had ze ook sterke twijfels. "De sleutel voor de loods is nooit overgegeven aan deze persoon. De vader had de sleutel nog steeds in zijn bezit."Het verhaal van de verdachten kon ook de rechter niet overtuigen. "De Pool zou het hebben gedaan, maar misschien is dit een persoon die helemaal niet bestaat. Ik geloof niets van uw verhaal."