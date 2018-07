Rechter verwerpt verweer overmacht in zaak medicinaal gebruik wiet: 40 uur werkstraf

Deel dit artikel:











Een 63-jarige man uit Veenhuizen moet alsnog veertig uur taakstraf opknappen vanwege het bezit van 53 hennepplanten

ASSEN/VEENHUIZEN - Een 63-jarige man uit Veenhuizen moet alsnog veertig uur taakstraf opknappen van de rechtbank in Assen. In september 2016 werd de man opgepakt vanwege het bezit van 53 hennepplanten.

De man voerde een verweer van overmacht op tijdens zijn verdediging. De man zei geen

enkele andere keuze te hebben. Hij leed aan artrose en PTSS (posttraumatische stressstoornis). De apotheek bood geen soelaas, gezien de bijwerkingen van medicijnen. De bij coffeeshops verkrijgbare wiet had te weinig effect op de lichamelijke ongemakken van de man.



Eigen kweek

De verdachte haalde ook de zaak van Wim Moorlag aan, een man die al jaren leed aan Multiple Sclerose, een aandoening van het centrale zenuwstelsel. Hij kweekte zelf ook cannabis om de meest heftige verschijnselen draagbaar te maken. De hennep uit coffeeshops werkte ook in zijn geval niet afdoende, alleen eigen kweek hielp tegen de pijn. Moorlag zei uit nood te handelen en de rechter ging daarin mee.



Onvoldoende onderbouwing

De rechter verwierp vrijdag echter het verweer van verdachte vanwege onvoldoende onderbouwing. "De lijdensdruk is onvoldoende aangetoond. Er is geen aanvullend medisch onderzoek gedaan dat het verhaal van de verdachte onderbouwd", aldus de rechter. Ook liet de verdachte het na een speciale ontheffing aan te vragen. De verdachte werd in 2012 ook al eens veroordeeld voor hetzelfde feit. Alleen werd er toen geen straf opgelegd.