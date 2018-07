Deel dit artikel:











Beste hond-mens-danskoppel gezocht in Ruinerwold Een van de deelnemers van het WK in Ruinerwold (Foto: Steven Ophoff / RTV Drenthe)

RUINERWOLD - Welk dansduo van hond en baas is het beste op elkaar ingespeeld? Dit weekend strijden teams uit dertien landen om de Dog Dance-wereldtitel in Ruinerwold.

Geschreven door Steven Ophoff

De Nederlandse Dog Dance Bond (NDDB) organiseert het toernooi. In een groot afgezet vierkant proberen de koppels de jury te overtuigen van hun kunnen.



Techniek

Het wereldkampioenschap is ingedeeld in twee stijlen. Het weekend staat in het teken van freestyle. Deze vrijdag staat 'heelwork' op de agenda. De hond moet vastgeplakt lijken aan de dij van het baasje terwijl ze samen swingen door de zaal. Techniek telt bij heelwork zwaar mee, aldus jurylid Luc Baems uit België. "Dan moeten we echt nauwlettend de positie van de hond in de gaten houden. Bijvoorbeeld als de hond naast u is, moet zijn lichaam recht naast u zijn. Het hoofd mag naar u kijken, maar het achterste moet recht zijn."



Veel deelnemers komen bij Dog Dance uit, omdat andere hondensporten te belastend zijn voor hun hond, of omdat ze juist het samenspel tussen baas en hond belangrijk vinden.



Zo'n honderd toeschouwers en deelnemers bevolken de tribune van sporthal Buddingehof. Op de parkeerplaats zijn er kentekens te vinden uit onder andere Tsjechië, Finland en Rusland. Zij zijn hier nog tot zondag, dan wordt bekend welke hond-mens-combinatie zich het beste dansduo ter wereld mag noemen.



Volgens André de Jong van de NDDB is de keuze voor Ruinerwold logisch. "We zitten hoofdzakelijk in Noord-Oost Nederland, want in Nederland is in deze regio de Dog Dance ontstaan. En we zijn nu vooral bezig het over Nederland uit te laten spreiden."