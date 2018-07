Hogere straf voor man die fietsende meisjes in de billen kneep

GRONINGEN/EMMEN - De 24-jarige man uit Emmen die in maart fietsende minderjarige meisjes in de billen kneep, is veroordeeld tot negen maanden cel. Hiervan zijn drie maanden voorwaardelijk.

De straf is een maand hoger dan werd geëist. De rechtbank vond de geëiste straf niet voldoende, omdat de aanranding ernstige gevolgen had op de slachtoffers.De Emmenaar sloeg in zijn woonplaats vier keer toe. Op klaarlichte dag zocht hij jonge meisjes op en ging dicht naast hen fietsen. Hij kneep en ging er dan als een haas ervandoor. Doordat iemand een foto van hem maakte werd de man alsnog opgepakt.De man kampt met stoornissen en hij is van alcohol en cannabis afhankelijk. De daad kan hem daarom in verminderde mate worden aangerekend. Hij moet zich in een psychiatrische kliniek laten behandelen. Ook moet hij twee slachtoffers in totaal 1462 euro betalen.