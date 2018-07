VVD Emmen wil duidelijkheid over parkeertarief Wildlands

EMMEN - De VVD in Emmen wil meer duidelijkheid over de juridische strijd van de gemeente met parkeerbeheerder Q-Park. Plek des onheils is volgens de VVD Parkeerterrein Zuid bij Wildlands.

Volgens de politieke partij is er een verschil van inzicht. "Terwijl iedereen in Emmen de parkeertarieven in het centrum te hoog acht, vindt Q-park de gehanteerde tarieven juist te laag. De parkeerbeheerders vinden daarin nota bene de rechter aan hun zijde. De VVD wil weten welke afspraken er zijn gemaakt. Maar ook of deze juridische strijd in de toekomst gaat leiden tot nog hogere parkeertarieven.""In de pachtovereenkomst die de gemeente heeft afgesproken, staat dat iedereen die langer dan een half uur parkeert, automatisch vastzit aan het dagtarief van tien euro. De gemeente hanteert op andere parkeerterreinen in het centrum een vriendelijker tarief. Te laag, vindt Q-Park en heeft daarin van de rechter gelijk gekregen. Ook die vindt de tarieven van Q-Park niet te hoog, maar die van de gemeente te laag", aldus de partij.VVD-raadslid Marcel Meijer ziet een probleem ontstaan. "Wij gaan het college vragen om duidelijkheid omtrent de voortgang. Want veel consumenten vinden de tarieven nu al hoog. En we hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid om het centrum van Emmen aantrekkelijk en bereikbaar te houden. Een verdere terugloop van de klandizie kan voor veel ondernemers de doodsteek betekenen. Dat zou weer een stijging van de leegstand tot gevolg hebben. Dat moeten we niet willen."Meijer zegt veel contact met ondernemers te hebben. "En iedereen is het erover eens, dat de parkeertarieven te hoog zijn. Als de tarieven nog hoger worden, jaag je de mensen weg. En dat is nou net wat we niet moeten willen. Daarom willen we graag weten welke afspraken er zijn gemaakt met Q-Park."