Deel dit artikel:











Twee jaar cel voor inbraken in Drenthe, Groningen en Friesland Twee jaar cel voor inbreker (foto: Pixabay.com)

GRONINGEN - Voor vier inbraken en een poging daartoe is een 51-jarige man uit Didam veroordeeld tot twee jaar cel. Het Openbaar Ministerie eiste vijf maanden cel, waarvan twee maanden voorwaardelijk. De officier achtte slechts een inbraak bewezen.

De inbraken werden eind 2016 gepleegd in Uffelte, Dwingeloo, het Groningse Finsterwolde en Vriescheloo en het Friese Oldeholtpade. De man maakte bijna 8000 euro buit. De rechter vond de bij de man aangetroffen sleutelbos met sleutels die pasten op de woningen, een belangrijk bewijsstuk.



Ook straalde zijn telefoon aan op zendmasten in de buurt en op de tijdstippen van de inbraken. De man zei dat hij handelde in oud ijzer. Dit vonden de rechter ongeloofwaardig. De man is bovendien veelvuldig voor dergelijke feiten veroordeeld. Hij moet een schadebedrag van ruim 2175 euro betalen.



De medeverdachte in deze zaak werd in februari veroordeeld tot vijf maanden cel, waarvan twee voorwaardelijk.