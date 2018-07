Treinen tussen Ommen en Mariënberg rijden weer [update]

EMMEN/ZWOLLE - De treinen op het spoortraject Emmen-Zwolle tussen Ommen en Mariënberg rijden weer. Eerder op de dag was dat niet het geval.

De oorzaak was een bermbrand. Volgens RTV Oost was de brand uitgebroken in een bosperceel. Voor de brandweer was het lastig om de locatie van de brand te bereiken. Omdat de brandslangen over de rails heen moesten worden gelegd. Daardoor konden er geen treinen rijden op dit deel van de spoorlijn tussen Zwolle en Emmen.De brand breidde vervolgens zich uit naar het aangrenzende bos. De brandweer had versterking aangevraagd.