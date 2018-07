Negatief zwemadvies Hunzedal en Ruimzicht

BORGER - De provincie Drenthe en Waterschap Hunze en Aa’s waarschuwen voor blauwalg in de zwemplas van Hunzedal in Borger.

Blauwalgen kunnen huidirritatie of maag- en darmstoornissen veroorzaken. De provincie heeft waarschuwingsborden geplaatst.Het negatieve zwemadvies voor de slechte waterkwaliteit bij de zwemlocatie Ruimzicht aan de oostkant van de Grote Rietplas vlakbij het speeltuintje in Emmen blijft van kracht. De concentratie van de bacterie intestinale enterococcen is nog steeds te hoog. "Als u wel het water ingaat, kunt u last krijgen van maag- en darmklachten", waarschuwt de provincie.De waterkwaliteit op de andere zwemlocaties in de Grote Rietplas en van de overige officiële zwemplassen in Drenthe is op dit moment voldoende volgens de provincie. Meer informatie over de actuele waterkwaliteit is te vinden op zwemwater.nl